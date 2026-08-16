Мусаев высказался о состоянии Аугусто, пропустившего игру против "Ахмата"

"В матче со "Спартаком" получил повреждение, где-то 7-10 дней ставят врачи. Посмотрим. Пока вообще не тренировался, только реабилитация.
Посмотрим, как будет на следующей неделе, может быть, какие-то шансы есть попасть в заявку на Махачкалу. Но, опять же, все будем смотреть от его индивидуального состояния. Пока не уверен, что в ближайших двух матчах он будет доступен", - сказал Мусаев.
Вчера, 15 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом". Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась минимальной победой команды Мурада Мусаева со счетом 1:0. Победный гол был забит на 45-й минуте.
Полузащитник "быков" Дуглас Аугусто не попал в заявку команды на эту встречу.
В этом сезоне 29-летний бразилец принял участие в 4 матчах РПЛ и Кубка России, и отметился одной голевой передачей.
Источник: Sport24