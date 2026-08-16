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Мусаев высказался о состоянии Аугусто, пропустившего игру против "Ахмата"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, почему полузащитник Дуглас Аугусто не сыграл с "Ахматом" в 4-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"В матче со "Спартаком" получил повреждение, где-то 7-10 дней ставят врачи. Посмотрим. Пока вообще не тренировался, только реабилитация.

Посмотрим, как будет на следующей неделе, может быть, какие-то шансы есть попасть в заявку на Махачкалу. Но, опять же, все будем смотреть от его индивидуального состояния. Пока не уверен, что в ближайших двух матчах он будет доступен", - сказал Мусаев.

Вчера, 15 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом". Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась минимальной победой команды Мурада Мусаева со счетом 1:0. Победный гол был забит на 45-й минуте.

Полузащитник "быков" Дуглас Аугусто не попал в заявку команды на эту встречу.

В этом сезоне 29-летний бразилец принял участие в 4 матчах РПЛ и Кубка России, и отметился одной голевой передачей.

Источник: Sport24

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