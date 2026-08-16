"Мы знали, что матч будет тяжелым. Я счастлив, что удалось забить свой первый гол на домашнем стадионе. Также получилось почувствовать энергию, которая исходила от наших болельщиков. Да, с "Ахматом" получился не самый наш лучший матч, но главное, что удалось заработать эти очки.
В России очень много борьбы, я стараюсь к этому адаптироваться. Очень сильно в этом помогает команда, и главный тренер со мной тоже много разговаривал.
Кордоба? Джон очень большой игрок и вся команда ждет его возвращения. Он работает, восстанавливается и готовится помогать нам в следующих матчах", - передает слова Кристиана корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.
Новичок "Краснодара" Кристиан: в России очень много борьбы
Полузащитник "Краснодара" Кристиан поделился мыслями после победы над "Ахматом" в 4-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"