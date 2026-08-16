Новичок "Краснодара" Кристиан: в России очень много борьбы

Полузащитник "Краснодара" Кристиан поделился мыслями после победы над "Ахматом" в 4-м туре РПЛ (1:0).

Фото: ФК "Краснодар"

"Мы знали, что матч будет тяжелым. Я счастлив, что удалось забить свой первый гол на домашнем стадионе. Также получилось почувствовать энергию, которая исходила от наших болельщиков. Да, с "Ахматом" получился не самый наш лучший матч, но главное, что удалось заработать эти очки.



В России очень много борьбы, я стараюсь к этому адаптироваться. Очень сильно в этом помогает команда, и главный тренер со мной тоже много разговаривал.



Кордоба? Джон очень большой игрок и вся команда ждет его возвращения. Он работает, восстанавливается и готовится помогать нам в следующих матчах", - передает слова Кристиана корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.

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Ахмат