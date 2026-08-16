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"Зенит" - "Динамо": где и когда смотреть центральный матч 4-го тура РПЛ

"Зенит" - "Динамо": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию игры.
Фото: РПЛ
Сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и столичным "Динамо". Встреча продйет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 14:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Артем Чистяков.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовую трансляцию для вас проведет интернет-портал Rusfootball.info.

После трех сыгранных туров петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 набранных очков. Бело-голубые набрали 4 балла и идут на 9-й строчке.

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