— Думаю, игра проходила под нашим контролем. Я вышел уже при счете 2:0, и оставалось только укрепить наше преимущество. Что мы прекрасно и сделали.
Какие были указания от Семака? Играть надежно, в свою игру, в сложной ситуации сыграть попроще.
Немного расстроился, что не забил во втором тайме. Если бы еще немного продвинулся, было бы намного тяжелее. Потому что довольно дальнее расстояние было, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.
19-летний Прохин провёл три матча в чемпионате России, а также отыграл одну игру за "Зенит-2" в ПФЛ. В игре против "Уфы" молодой игрок заменил Деяна Ловрена в перерыве. В одной из атак он пробил с дальней дистанции, заставив вратаря башкирского клуба Александра Беленова вступить в игру. Голкипер не сумел зафиксировать мяч, отбив его в сторону.
Победа позволила "Зениту" догнать "Спартак", но по разницы забитых и пропущенных мячей вновь выйти на первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. В следующем туре команды проведут очный матч.
Прохин: немного расстроился, что не забил во втором тайме против "Уфы"
Защитник "Зенита" Данила Прохин прокомментировал игру против "Уфы" (6:0) в девятом туре РПЛ.
Фото: Продюсерский центр L&A
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