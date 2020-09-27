"Как прошли ваши выходные". "Ростов" рассказал, что успел сделать Хашимото в Туле Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото запомнился в Туле не только дублем в ворота "Арсенала" (2:3). View this post on Instagram А как прошли ваши выходные? ? A post shared by Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov) on Sep 27, 2020 at 7:28am PDT Пресс-служба клуба отметила вещи, которыми японец запомнился за то время, что команда находилась в Туле.В семи матчах чемпионата России 27-летний Хашимото забил четыре гола. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:13 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ростов Арсенал Тула Хашимото Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5