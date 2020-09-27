Грушевский: Вилков притягивает ненависть практически всех команд. Он успел насолить за свою карьеру почти всем

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info поделился мнением по поводу удаления Бистровича.
Фото: интернет
— По его второй жёлтой вопросов никаких нет, она напрашивалась, поскольку была опасная игра. А вот по первой жёлтой, которая была показана в самом начале матча при абсолютно честном единоборстве... да, Бистрович нарушил правила, но жёлтая... работай сегодня на матче не Вилков, я бы сказал, что арбитр просто поторопился с принятым решением по "горчичнику".

Но я хочу обратить внимание, что в нескольких эпизодах в первом тайме Вилков не показывал жёлтые футболистам "Локомотива". В одной атаке ЦСКА в первом тайме можно было показать целых две жёлтые гостям, но этого не произошло, хотя происходило это перед носом главного тренера. Учитывая, что это были откровенные срывы атак "армейцев", я так понял, что Вилков просто забыл показать две жёлтые за 2 очевидных фола игроков "Локомотива" во время одной атаки хозяев поля.

И есть вопросы по одному эпизоду, где в первом тайме было подозрение на очевидную игру рукой игрока "Локомотива" в своей штрафной. Не знаю, по какой причине эпизод не рассматривался по ВАР. Возможно, я чего-то не заметил в этом моменте, но тем не менее. А так, считаю, что Вилков является одним из самых одиозных российских арбитров, который притягивает ненависть практически всех команд. Он успел насолить за свою карьеру практически всем, и мне удивительно, что несмотря на это - карьера Вилкова продолжается! Я не знаю что должно произойти, чтобы Вилков завершил с работой арбитра, отмучился бы сам и отмучились бы все ненавидящие его болельщики.

Но необходимо признать, что в целом, разговоры о Вилкове по сегодняшней игре не особо актуальны, учитывая ход встречи. Хотя он и обеспечивал комфортные условия гостям, в том числе удалением Бистровича.

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Теги: ЦСКА Локомотив Грушевский Вилков
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