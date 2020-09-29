Новиков объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо"

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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
39-летний Новиков работал в "Динамо" главным тренером с ноября 2019 года после ухода Дмитрия Хохлова. В текущем сезоне "Динамо" вылетело в квалификации Лиги Европы от тбилисского "Динамо", а также в последнем туре проиграло "Химкам" (0:1).