Сообщается, что Бувач возьмет на себя основные функции по подготовке "Динамо" к ближайшему матчу РПЛ с "Краснодаром".
Напомним, что вчера Кирилл Новиков был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо", а исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Кульчия.
Источник: СЭ
Источник: Бувач руководит тренировочным процессом в "Динамо"
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач сегодня руководил тренировкой московской команды.
Фото: ФК "Боруссия"
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