- В перерыве матча с "Химками" мы действительно много говорили на эмоциях. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент, - цитирует Н'Жи "Чемпионат".
Как сообщалось в СМИ, конфликт случился в перерыве матча с "Химками". Динамовцы уже проигрывали с минимальным счётом, а Шунин пытался подбодрить команду, чтобы футболисты клуба вышли и отыгрались ради наставника Кирилла Новикова. Напомним, тренер был уволен после поражения в матче с подмосковной командой.
Н'Жи начал предъявлять Шунину претензии из-за пропущенного гола, а между игроками чуть не случилась драка. Затем их разняли одноклубники.
Н'Жи отреагировал на информацию о конфликте с Шуниным в матче с "Химками"
Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи прокомментировал информацию о конфликте в раздевалке с голкипером Антоном Шуниным в перерыве матча 9-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Динамо"
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