— Это не первый переход игрока нашего клуба в итальянскую команду. В "Ростове" играл и Баштуш, который тоже сейчас выступает в Серии А за "Лацио".
Шомуродов очень хорошо выступал в "Ростове". Пандемия немного выбила его из колеи, но он классный футболист, поэтому у него все получится в "Дженоа", — рассказал тренер в интервью Sport24.
Гамула добавил, что предложения по Шомуродову были уже в прошлом году, когда форвард очень много забивал. Тренер считает, что заменить Шомуродова будет сложно, но у "Ростова" есть Долгов и Полоз, которые должны справиться с этой задачей.
Напомним, о переходе 25-летнего Шомуродова в "Дженоа" было объявлено сегодня. Итальянский клуб заплатит 9 млн евро, а также 15% от следующей продажи футболиста.
Гамула: пандемия немного выбила Шомуродова из колеи, но он классный футболист, у него все получится в "Дженоа"
Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула уверен, что у нападающего Элдора Шомуродова всё получится в Италии.
Фото: ФК "Ростов"
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