Гамула: пандемия немного выбила Шомуродова из колеи, но он классный футболист, у него все получится в "Дженоа"

Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула уверен, что у нападающего Элдора Шомуродова всё получится в Италии.

Фото: ФК "Ростов"