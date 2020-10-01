"Думаю, в "Зените" уже выработался менталитет победителей – как в "Баварии" и "Ювентусе", которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах.
То, что мы выиграли в минувшем сезоне – это уже прошлое. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея", - передает слова Сантоса "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне после 9-и туров "Зенит" делит со "Спартаком" 1-ю строчку в чемпионате России. Встреча петербургского клуба с "красно-белыми" пройдет 3 октября на "Открытие Арене".
Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга". В прошлом сезоне 26-летний бразилец принял участие в 28 матчах РПЛ и отметился 3 голевыми передачами.
Дуглас Сантос: в "Зените" выработался менталитет победителей, как в "Баварии" и "Ювентусе"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что футболисты петербургского клуба не потеряли мотивацию, выиграв три трофея подряд.
Фото: ФК "Зенит"
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