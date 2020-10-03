Максименко: Жиго помешал мне при голе? Он хотел как лучше, а получилось как всегда

Вратарь "Спартака" Александр Максименко подвёл итоги матча с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
— Я не думаю, что сегодня нападающие ничего не сделали, просто меня выбрали. Я часть команды. Играли на победу, чуть-чуть не хватило, будем больше работать, чтобы дальше побеждать.

Так получилось, что я трижды подряд отбил. Все удары были сложными, в игре тяжело анализировать, со стороны виднее.

Помеха Жиго при забитом голе? Он хотел как лучше, получилось как всегда. Никто никого не винит, так получилось. Мы отыгрались, могли ещё забить, ничего страшного.

Они чуть ниже садились, мы во втором тайме добавили, заставляли их, хотели выиграть, — рассказал Максименко в эфире телеканала "Матч Премьер".

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Теги: Спартак Зенит Максименко
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