"Спартак" предложил болельщикам "Ливерпуля" и "МЮ" посмотреть на сейвы Максименко

Dear Liverpool and Man Utd fans,— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020
In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.
Regards,
FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV
"Уважаемые болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"! Если вы забыли, как голкиперы делают сейвы, — вот что сделал вчера наш Александр Максименко в игре с "Зенитом". С уважением, "Спартак", - говорится в сообщении.
Напомним, что в матчах 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" уступил "Астон Вилле" со счетом 7:2, а "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" со счётом 6:1.
В 10-м туре чемпионата России "Спартак" на своем поле принимал "Зенит". Встреча завершилась со счетом 1:1. Лучшим игроком матча был признан голкипер "красно-белых" Александр Максименко. 22-летний вратарь совершил более 10 сейвов во встрече с петербургской командой.
После трети чемпионата "Спартак" делит с "Зенитом" первую строчку в РПЛ.
Источник: англоязычный "твиттер" ФК "Спартак"