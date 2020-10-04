24 из 25 футболистов сборной уже начали тренировки в преддверии трёх матчей. Команде предстоит товарищеская игра против Швеции (8 октября), а также две встречи Лиги Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
29-летний Черышев, который выступает за испанскую "Валенсию", прибудет в расположение сборной сегодня вечером.
В текущем сезоне полузащитник провёл за клуб один матч в Ла Лиге, в котором отдал одну голевую передачу.
Источник: пресс-служба сборной России.
Черышев прибудет в расположение сборной России сегодня вечером
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев сегодня приедет в расположение сборной России.
Фото: ФК "Валенсия"
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