Агент не исключил переход экс-защитника "Барселоны" и "Реала" в "Спартак"

Альберт Ботинес, представитель защитника "Уотфорда" Кико Фемении, не исключил, что футболист может перейти в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
— Кико может перейти в "Спартак"? Это действительно возможно. В данный момент мы ждем официального предложения от клуба, — рассказал агент в интервью Sport24.

29-летний Фемения выступает за "Уотфорд" с 2017 года. В текущем сезоне футболист провёл два матча в Чемпионшипе, не отметившись результативными действиями.

С 2011 по 2013 год испанец выступал за вторую команду "Барселоны", откуда на год перешёл в структуру мадридского "Реала".

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Теги: Спартак Барселона Реал Мадрид Уотфорд Фемения Ла Лига АПЛ Российские трансферы
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