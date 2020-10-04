— Кико может перейти в "Спартак"? Это действительно возможно. В данный момент мы ждем официального предложения от клуба, — рассказал агент в интервью Sport24.
29-летний Фемения выступает за "Уотфорд" с 2017 года. В текущем сезоне футболист провёл два матча в Чемпионшипе, не отметившись результативными действиями.
С 2011 по 2013 год испанец выступал за вторую команду "Барселоны", откуда на год перешёл в структуру мадридского "Реала".
Агент не исключил переход экс-защитника "Барселоны" и "Реала" в "Спартак"
Альберт Ботинес, представитель защитника "Уотфорда" Кико Фемении, не исключил, что футболист может перейти в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
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