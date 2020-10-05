Весной этого года появилась информация, что Red Bull и City Football Group заинтересованы в приобретении "Уфы".
"Сейчас у нас улучшилась ситуация с финансированием. Можем планировать будущее, брать игроков, думать о развитии. Ожидаются ли новые инвесторы? Нам новые не нужны. И так хватит.
История с продажей клуба компаниям Red Bull или City Football Group? Эта история пока притормозилась. Но мы будем к ней возвращаться. Мы умеем распоряжаться своим потенциалом, поэтому мы интересны большим инвесторам. Был еще и третий вариант – российский. Но компанию не назову", - передает слова Мурзагулова РБ-Спорт.
Напомним, что "Уфа" после 10-и туров с 6 очками занимает предпоследнее место в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева проведут гостевой матч с "Локомотивом".
Российский инвестор был заинтересован в покупке "Уфы"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о переговорах с иностранными и российскими инвесторами о продаже клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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