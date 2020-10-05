Как сообщает источник, 34-летний футболист запросил у турецкого клуба контракт на два года с зарплатой 2,5 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 3 млн евро. Однако такие условия не устроили "Бешикташ".
Как сообщалось ранее, "Локомотив" был готов платить Манджукича 4 млн евро в год, но переход также не состоялся.
Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духайль", в составе которого хорват за 5 матчей результативными действиями не отметился. В Европе нападающий защищал цвета "Ювентуса", "Атлетико" и "Баварии".
Источник: TRT Spor
"Бешикташ" отказался от подписания Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
"Бешикташ" отказался подписывать контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем из-за высоких финансовых запросов футболиста.
Фото: сборная Хорватии
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