Прядкин - о возможном закрытии трибун на матчах РПЛ: сложная обстановка может вынудить власти это сделать

Президент РПЛ Сергея Прядкин прокомментировал информацию о том, что власти Москвы обсуждали возможность ограничения допуска зрителей на матчи чемпионата России из-за коронавируса.

Фото: ТАСС