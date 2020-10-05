"Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун", - передает слова Прядкина "Спорт-экспресс".
Напомним, что сегодня появилась информация о возможном возвращении мер по ограничению количества зрителей на матчах РПЛ. Связано это у увеличением числа зараженных COVID-19 в Москве.
Прядкин - о возможном закрытии трибун на матчах РПЛ: сложная обстановка может вынудить власти это сделать
Президент РПЛ Сергея Прядкин прокомментировал информацию о том, что власти Москвы обсуждали возможность ограничения допуска зрителей на матчи чемпионата России из-за коронавируса.
Фото: ТАСС
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