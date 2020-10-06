"Спортинг" объявил сумму трансфера Вендела в "Зенит"

"Спортинг" официально обнародовал финансовые подробности перехода полузащитника Вендела в " Зенит ".

Фото: ФК "Спортинг"

Португальский клуб гарантированно получит за Вендела 20,3 млн евро. Еще 4 млн могут достаться лиссабонцам в качестве бонусов в зависимости от успехов бразильца в "Зените" — соответствующие условия прописаны в контракте.



Напомним, что сегодня петербургский клуб официально объявил о переходе Вендела. 23-летний хавбек подписал с "сине-бело-голубыми" 5-летний контракт.



Источник: пресс-служба "Спортинга"