Португальский клуб гарантированно получит за Вендела 20,3 млн евро. Еще 4 млн могут достаться лиссабонцам в качестве бонусов в зависимости от успехов бразильца в "Зените" — соответствующие условия прописаны в контракте.
Напомним, что сегодня петербургский клуб официально объявил о переходе Вендела. 23-летний хавбек подписал с "сине-бело-голубыми" 5-летний контракт.
Источник: пресс-служба "Спортинга"
"Спортинг" объявил сумму трансфера Вендела в "Зенит"
"Спортинг" официально обнародовал финансовые подробности перехода полузащитника Вендела в "Зенит".
Фото: ФК "Спортинг"
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