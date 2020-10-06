"Зе Луиш — отличное приобретения для "Локомотива". Не упустил ли его "Спартак"? У "красно-белых" есть форварды, поэтому зачем об этом уже говорить. Мотив Зе - это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. У него в "Локомотиве" может быть отличный тандем с Федором Смоловым. Мне кажется, это может быть очень сильная связка", - цитирует Самедова Sport24.
Сегодня "Локомотив" объявил о переходе Зе Луиша из "Порту". До перехода в португальский клуб 29-летний форвард выступал за московский "Спартак". В составе "красно-белых" нападающий провел 86 матчей и забил 25 голов. С 2010 года Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде.
Самедов: у Зе Луиша может быть отличный тандем со Смоловым
Бывший футболист "Локомотива" Александр Самедов поделился мнением о переходе экс-форварда "Спартака" Зе Луиша в состав "железнодорожников".
Фото: ФК "Спартак"
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