По информации источника, черногорский футболист с большой долей вероятности покинет "Локомотив" в нынешнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда является "Урал". Екатеринбургский клуб рассматривает вариант с арендой Джорджевича.
В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний нападающий не провел ни одного матча. В сезоне-2019/2020 на счету Джорджевича 4 матча и 1 результативная передача в составе "железнодорожников".
Источник: "Чемпионат"
"Урал" может арендовать Джорджевича у "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич близок к переходу в "Урал".
Фото: ФК "Локомотив"
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