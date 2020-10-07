Полузащитник "Лилля" Шека может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Лилля" Шека может продолжить карьеру в московском "Спартаке".

Фото: ФК "Лилль"

По информации источника, французский клуб готов продать полузащитника за 10 млн евро или отпустить в аренду с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Саутгемптона".



В минувшем сезоне чемпионата Франции Шека принял участие в 17 матчах и получил 4 желтые карточки.



Источник: L’Equipe