Полузащитник "Лилля" Шека может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Лилля" Шека может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Лилль"
По информации источника, французский клуб готов продать полузащитника за 10 млн евро или отпустить в аренду с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Саутгемптона".

В минувшем сезоне чемпионата Франции Шека принял участие в 17 матчах и получил 4 желтые карточки.

Источник: L’Equipe

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Теги: Шека Спартак Лилль
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