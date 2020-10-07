Грушевский: мания величия фанатов и руководства "Спартака" будет длиться пока есть шансы на высокие места

Юморист и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский высказался о московском "Спартаке".
Фото: "Первый канал"
— Мания величия болельщиков и руководства "Спартака" будет длиться ровно до тех пор, пока они будут чувствовать, что есть шансы на то, чтобы бороться за высокие места. Ровно столько они будут говорить, что "Спартак" — главный претендент, а все остальные могут рассчитывать на место с третьего по шестое, — рассказал Грушевский в интервью Sport24.

Грушевский добавил, что не стоит забывать про то, что "Спартак" закончил прошлый сезон на седьмом месте. Он считает, что "красно-белые" команда, в которой всё может качнуться в другую сторону в любой момент. Однако то, что "Спартак" идёт в гонке лидеров плюс не только для болельщиков московского клуба, но и чемпионата страны.

После 10 туров чемпионата России "Спартак" идёт на втором месте с 21 очком. У "Зенита" столько же, но питерцы выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

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Теги: Спартак ЦСКА Грушевский
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