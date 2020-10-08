— "Спартак" интересуется Юссуфом? Так много людей говорят об этом… Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было.
Нам интересен вариант со "Спартаком", мы не закрываем никаких дверей. Почему бы и нет? — рассказал агент в интервью Sport24.
27-летний Сабали в текущем сезоне чемпионата Франции провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за клуб с 2016 года, сначала отыграв год в аренде, а затем перейдя из "ПСЖ" за 4 млн евро.
Всего за Бордо французский сенегалец провёл 123 игры, отдав 15 голевых передач.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак", чтобы закрыть в клубе проблемную позицию на правом фланге защиты.
Агент Сабали: нам интересен вариант со "Спартаком"
Серхан Сербест, агент защитника "Бордо" Юссуфа Сабали, подтвердил интерес к футболисту со стороны московского "Спартака".
Фото: Getty Images
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