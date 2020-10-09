— Ну, потому что у них был Петр Чех, и я понимал, что стану вторым или третьим вратарем. Может, меня бы выпускали на Кубок или еще где-то.
Бывший вратарь добавил, что футболисты тренируются целую неделю не для того, чтобы потом сидеть на скамейке. Он пояснил, что общался с тогдашним вратарём "синих" Чехом, который заявил, что никуда не собирается уходить. Поэтому Кински появлялся бы на поле не так часто, как в "Сатурне".
Больше зарплата? Для меня вопрос денег никогда не стоял на первом месте. Считаю, у каждого из нас счастье зависит от двух вещей: если все хорошо в семье и на работе. Я четко осознавал: если перестану играть, то перестану быть счастливым. В "Сатурне" я хорошо зарабатывал, не было смысла ничего менять, — рассказал Кински в интервью Sport24. Sport24.
Кински напомнили, что после этого Чех получил серьезную травму, однако Антонин сразу отметил, что вратарь "Челси" считал эту тему табуированной и ни с кем не общался по поводу травмы. Однако они обсуждали уровень тренировок в России и Англии.
45-летний Кински выступал за "Сатурн" с 2004 по 2011 год, когда закончил карьеру. Всего за клуб из Раменского чешский вратарь провёл 200 матчей, пропустил 202 мяча и 77 раз сыграл "на ноль".
Кински объяснил, почему не стал менять "Сатурн" на "Челси"
Бывший вратарь "Сатурна" Антонин Кински объяснил, почему не перешёл в лондонский "Челси".
Фото: Александр Вильф/"СЭ"
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