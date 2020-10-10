Анна Семак о муже: когда мы встретились, Сергею было 26 лет.... но по ощущениям 18 Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна поделилась воспоминаниями о муже. Жена наставника "Зенита" Сергея Семака Анна в сториз инстаграма поделилась с подписчиками воспоминанием о своем супруге."Когда мы встретились, Сергею было 26 лет.... Но по ощущениям 18", - написала Анна Семак. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:30 Автор: Алексей Радюк Теги: Семак Семак А Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 20 1 2 3 4 5