Рашид Рахимов назначен главным тренером "Уфы", сообщил официальный сайт клуба.
Ранее Рашид Рахимов тренировал грозненский "Ахмат", из которого был уволен 30 сентября 2019 года. С этого момента по настоящее время Рахимов работал телеэкспертом на канале "Матч ТВ".
Рахимов назначен главным тренером "Уфы"
Новым главным тренером "Уфы" стал экс-тренер "Ахмата" и телеэксперт Рашид Рахимов.
Фото: Спорт-Экспресс
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