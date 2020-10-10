Рахимов назначен главным тренером "Уфы"

Новым главным тренером "Уфы" стал экс-тренер "Ахмата" и телеэксперт Рашид Рахимов.

Фото: Спорт-Экспресс

Рашид Рахимов назначен главным тренером "Уфы", сообщил официальный сайт клуба.



Ранее Рашид Рахимов тренировал грозненский "Ахмат", из которого был уволен 30 сентября 2019 года. С этого момента по настоящее время Рахимов работал телеэкспертом на канале "Матч ТВ".