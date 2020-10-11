По данным источника, "Краснодар" предложил "Рубину" 10 миллионов евро за 19-летнего атакующего хавбека Хвичу Кварацхелию, но клуб из Татарстана ответил отказом. Казанцы полагают, что эта цена недостаточна, и хотели бы продать Хвичу в клуб одного из европейских чемпионатов. Руководство "Рубина" не устроил в том числе и вариант с оставлением Кварацхелии у них в аренде на один или два сезона.
19-летний Хвича Кварацхелия в текущем чемпионате принял участие во всех 10 матчах своего клуба, забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл за "Рубин" во всех турнирах 28 игр, в которых на его счету 3 забитых мяча и 5 ассистов.
Источник: "БИЗНЕС Online".
Источник: "Рубин" не отдал Кварацхелию в "Краснодар" за 10 миллионов евро
Казанский "Рубин" ответил отказом на предложение "Краснодара" выплатить 10 миллионов евро за грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Фото: ФК "Рубин"
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