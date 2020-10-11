"Мы искали игрока в линию нападения и рады, что Кирилл Панченко стал футболистом "Арсенала". В его контракте с "Тамбовом" был соответствующий пункт о возможности ухода в случае предложения, которое его заинтересует. На самом деле мы давно хотели видеть Кирилла у себя, общались на эту тему ещё летом. Поэтому можно сказать, что в итоге Панченко оказался там, где и должен играть", - передает слова Аджоева "Чемпионат".
Напомним, что сегодня, 11 октября, стало известно о переходе Кирилла Панченко из "Тамбова" в "Арсенал". 30-летний форвард подписал контракт с тульским клубом сроком на два года. Ранее футболист выступал за московские "Динамо" и ЦСКА.
"Арсенал" после 10-и туров имеет в своем активе 9 очков и занимает 12 место в Российской Премьер-Лиге.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Тамбова" Панченко принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Аджоев прокомментировал переход Панченко в "Арсенал"
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал трансфер Кирилла Панченко, ранее выступавшего за "Тамбов".
Фото: ФК "Тамбов"
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