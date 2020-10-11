По информации источника, 30-летний аргентинец может вернуться в один из своих бывших клубов. Речь идет об аренде игрока в лиссабонский "Спортинг" или московский "Спартак", за который Рохо выступал с 2010 по 2012 год.
Минувший сезон защитник провел в аргентинском "Эстудиантесе", в составе которого он провел 1 матч и сделал 1 голевую передачу.
Источник: futaa.com
Источник: Рохо может вернуться в "Спартак"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Спартак"
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