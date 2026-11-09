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Кузьмичев ответил, что нужно сделать "Локомотиву" - дело не в тренере

Футбольный агент Владимир Кузьмичев ответил, что нужно изменить "Локомотиву".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Кузьмичева, дела в "Локо" наладятся, если сменится руководство.

- Я считаю, что смена руководства в "Локомотиве" приведет к белой полосе клуба — это даст больше пользы, чем смена тренера.

Касательно моих слов в адрес Бориса Ротенберга — подробности я расскажу не сейчас, - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Егор Тесленко. На пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах не вышло подтверждение этой информации.

Генеральный директором красно-зеленых с осени прошлого года является Борис Ротенберг, ранее он выступал за "железнодорожников". Напомним, что ранее клуб покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов.

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