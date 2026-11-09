Кузьмичев ответил, что нужно сделать "Локомотиву" - дело не в тренере

- Я считаю, что смена руководства в "Локомотиве" приведет к белой полосе клуба — это даст больше пользы, чем смена тренера.
Касательно моих слов в адрес Бориса Ротенберга — подробности я расскажу не сейчас, - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Егор Тесленко. На пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах не вышло подтверждение этой информации.
Генеральный директором красно-зеленых с осени прошлого года является Борис Ротенберг, ранее он выступал за "железнодорожников". Напомним, что ранее клуб покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов.