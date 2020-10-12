Жена Ле Таллека подтвердила переговоры игрока с российскими клубами

Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, прокомментировала слухи об интересе к ее мужу российских клубов.
Фото: ФК "Монпелье"
"Несколько команд действительно проявили свои? интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это все, что могу сейчас сказать. Если сложится так, что Дамьен будет играть в России, нам точно станет проще", - цитирует Кристину Ле Таллек Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему футболисту со стороны петербургского "Зенита".

Напомним, что 8-го октября Ле Таллек получил российский паспорт. Полузащитник уже выступал в чемпионате России в период с 2014 по 2016 год за саранскую "Мордовию".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ле Таллек Монпелье Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Голкипер "Локомотива" Коченков: очень счастлив, если редко вступаю в игру
45-летний вратарь Шовковский: попасть в заявку на матч с чемпионами мира - фантастические эмоции
Вендел прибудет в расположение "Зенита" 14 октября
Смертин: губернатор Алтайского края Евдокимов за рюмкой водки мне сказал: "Бери под школу любой район"
Болельщики "Ливерпуля" призывают клуб подписать Антона Митрюшкина
Хедира отказался от 3 млн евро в «Спартаке», красно-белые заплатят крупный штраф. Главное за 12 октября 1
В трансферный комитет "Спартака" могут войти Газизов и Тедеско, Федун выносит окончательное решение 4
Фролов: желаю Навальному здоровья, но после самоизоляции я перестал следить за политикой
Источник: Роман Нойштедтер вернется в московское "Динамо" 3
Экс-игрок "Спартака" - о решении суда: главное, что не закроют арену и весь наш футбол
Миранчук: считаю, что мы заслуживали победы в матче с Турцией 6
"Свое будущее вижу в "Зените". Оздоев - о новом контракте
Газизов рассказал о вероятности появления Кокорина на поле в матче с "Химками" 2
Источник: главным тренером "Динамо" в матче с ЦСКА будет Кульчий
Гусев: Акинфеев остается вратарем №1 в России 1
"Все еле ноги таскали. Игроки мало тренируются!" Орлов — о матче Россия - Турция 5
Жена Ле Таллека подтвердила переговоры игрока с российскими клубами 3
Жена Ле Таллека: если у Дамьена появится возможность играть за сборную России, он согласится 1
Похороны Кулькова пройдут во вторник на Троекуровском кладбище
Источник: "Динамо" во вторник объявит о назначении нового тренера 1
Президент "Аталанты": любопытно посмотреть на игру Миранчука
"Просто ставить, лишь бы молодой, — не надо. Пускай Жирков играет". Ловчев - об омоложении сборной России 7
Слуцкий завел YouTube-канал и начал строить стадион в Волгограде на собственные средства
Зе Луиш прилетит в Москву в понедельник
Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, игрок задумывается об уходе из клуба 5
"Спартак" не будет обжаловать штраф в 300 тысяч рублей 4
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Зенитом" 24
"Спартак" не признал нарушение количества зрителей на матче с "Зенитом" 4
Источник: "Спартак" предложил Хедире контракт с зарплатой 3 млн евро, но получил отказ 8
"Спартак" временно приостановил деятельность стадиона "Открытие Арена" 2
Все новости
-