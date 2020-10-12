Жена Ле Таллека подтвердила переговоры игрока с российскими клубами

Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, прокомментировала слухи об интересе к ее мужу российских клубов.

Фото: ФК "Монпелье"