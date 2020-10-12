"Несколько команд действительно проявили свои? интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это все, что могу сейчас сказать. Если сложится так, что Дамьен будет играть в России, нам точно станет проще", - цитирует Кристину Ле Таллек Sport24.
Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему футболисту со стороны петербургского "Зенита".
Напомним, что 8-го октября Ле Таллек получил российский паспорт. Полузащитник уже выступал в чемпионате России в период с 2014 по 2016 год за саранскую "Мордовию".
Жена Ле Таллека подтвердила переговоры игрока с российскими клубами
Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, прокомментировала слухи об интересе к ее мужу российских клубов.
Фото: ФК "Монпелье"
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