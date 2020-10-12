По информации источника, высока вероятность, что в матче с "армейцами" "Динамо" не будет руководить новый главный тренер Сандро Шварц. С 41-летним немецким специалистом сейчас улаживаются последние детали контракта, о подписании должно быть объявлено в ближайшие пару дней. После этого Шварц будет получать разрешение на работу и рабочую визу. Из-за коронавируса эти процедуры занимают продолжительное время, поэтому немец может не успеть прибыть в Москву до воскресенья. В этом случае командой, скорее всего, вновь будет руководить нынешний исполняющий обязанности главного тренера Александр Кульчий.
Напомним, что матч ЦСКА - "Динамо" пройдет 18 октября на "ВЭБ Арене". Начало встречи - в 16:30 по Москве.
Источник: телеграм-канал журналиста Константина Алексеева
Источник: главным тренером "Динамо" в матче с ЦСКА будет Кульчий
Фото: ФК "Динамо"
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