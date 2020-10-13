Гайч: я набрал отличные кондиции

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.

"Динамо" - клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить", - приводит слова Гайча клубная пресс-служба.

Сегодня ЦСКА сыграл товарищеский матч с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 1:1, а мяч в составе "армейцев" забил Гайч.

Аргентинский форвард перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" в августе этого года.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Гайч в составе "армейцев" провел 6 матчей.

Матч ЦСКА - "Динамо" состоится 18 октября. Начало - в 16:30 мск.

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Теги: Гайч ЦСКА
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