Источник: экс-тренер "Рубина" Докампо войдет в штаб Рахимова в "Уфе"

Бывший испанский тренер "Рубина" Эдуардо Докампо присоединится к Рашиду Рахимову в "Уфе".
Фото: ФК "Рубин"
Докампо работал в казанском клубе вместе с Романом Шароновым, который был отправлен в отставку в декабре 2019 года. После этого команду возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.

Рахимов возглавил "Уфу" 11 октября. Команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.

Источник: "БИЗНЕС Online"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Докампо Рахимов Рубин Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

ЦСКА и "Крылья Советов" хотят приобрести форварда московского "Велеса"
"Сочи" объявил о переходе хорватского форварда Дуганджича (видео)
Источник: "Зенит" арендует Чистякова, а "Ростов" выкупит Терентьева 3
Скопинцев: если на обеде перебарщивал с соусами, Карпин мог забрать у меня тарелку
Россия – Венгрия: ключевой матч против прямого конкурента, возникшего из ниоткуда. Выиграть за 45 минут 3
"Ростов" и "Краснодар" ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова 9
"Динамо" согласовало со "Спортингом" аренду Ристовски, однако игрок не хочет переезжать 2
"Вендел - здесь!" Опубликовано видео с первыми минутами бразильца в Санкт-Петербурге
Источник: экс-тренер "Рубина" Докампо войдет в штаб Рахимова в "Уфе"
Виталий Мутко раскритиковал позднее начало матчей сборной России в Лиге наций 8
Соболев: интересно было бы попробовать свои силы за границей 2
Президент УЕФА: надеемся, что переносить матчи Евро из Азербайджана не придется
Характер "Нижнего", голевое чутьё Сергеева и прагматизм "Оренбурга". Обзор 15-го тура ФНЛ
Зе Луиш: постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде 3
Новичок "Зенита" Вендел прилетел в Санкт-Петербург (фото) 4
Украинский хавбек Цыганков, забивший в ворота Испании: не считаю себя героем
Президент Украины Зеленский поздравил команду с победой над Испанией
Тренер сборной Португалии: Роналду говорит, что хочет играть 1
Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тыс. отжиманий. Не знаю, как он будет долг отдавать 4
Соболев: Дзагоев не дал мне автограф, когда я был ребенком 4
Сборная Украины обыграла Испанию в Лиге наций 21
Германия и Швейцария забили шесть мячей на двоих в Лиге наций
Маслов: сегодня мы сделали лишь шаг, впереди чемпионат Европы 2
Главный тренер сборной Венгрии: можем добиться больших успехов
Зе Луиш: чего бояться "Локомотиву" в Лиге чемпионов? Можно играть и с "Баварией", и с "Атлетико" 2
Сборная России пригласила комика Щербакова на матч с Венгрией после его нецензурных высказываний в адрес игроков 7
Гайч: я набрал отличные кондиции
Пилипчук - о судействе в Самаре: мы не хотим, чтобы над игроками издевались 5
Гончаренко: Гайч уже лучше понимает, чего мы от него хотим, и правильно оценивает многие вещи 1
Гильерме сдал отрицательный тест на коронавирус
Все новости
-