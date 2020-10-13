Докампо работал в казанском клубе вместе с Романом Шароновым, который был отправлен в отставку в декабре 2019 года. После этого команду возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.
Рахимов возглавил "Уфу" 11 октября. Команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.
Источник: "БИЗНЕС Online"
Источник: экс-тренер "Рубина" Докампо войдет в штаб Рахимова в "Уфе"
Бывший испанский тренер "Рубина" Эдуардо Докампо присоединится к Рашиду Рахимову в "Уфе".
Фото: ФК "Рубин"
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