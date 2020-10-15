- Мы разговаривали с владельцами, президентами и руководителями клубов. Безусловно, такая возможность есть. Но мы всегда выступали и будем выступать за то, что футбол - для болельщиков, - цитирует Прядкина "СЭ".
В настоящее время наблюдается рост численности заболевания коронавирусом. В России каждый день сообщается о 13-14 тыс. заразившихся. Напомним, чемпионат страны по футболу был приостановлен в минувшем сезоне с марта по июнь. Затем лига постепенно повышала разрешенную квоту зрителей на стадионах. Отметим, что количество болельщиков зависит от конкретного региона России.
В РПЛ допустили, что квота зрителей на стадионах будет снижена
Президент РПЛ Сергей Прядкин допустил, что численность зрителей на стадионах во время матчей чемпионата страны будет снижена из-за коронавируса.
Фото: РПЛ
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