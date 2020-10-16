"Новиков - очень талантливый специалист. У нас был замечательный контакт. Мы общались каждый день, я видел, чего Кирилл хотел от "Динамо". Он отдавался работе на 100 процентов, все в клубе благодарны ему.
Дело не в поражении от "Локомотива". Понятно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы расстались с Новиковым не из-за неудачи в Лиге Европы", - сказал Бувач.
39-летний Новиков работал в "Динамо" главным тренером с ноября 2019 года после ухода Дмитрия Хохлова. В текущем сезоне "Динамо" вылетело в квалификации Лиги Европы от тбилисского "Динамо".
14 октября новым главным тренером "Динамо" стал немецкий специалист Сандро Шварц.
После 10-и туров "Динамо" с 17-ю очками занимает 6 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Sport24
Бувач: с Новиковым расстались не из-за неудачи в Лиге Европы
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач рассказал об уходе главного тренера команды Кирилла Новикова.
Фото: ФК "Динамо"
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