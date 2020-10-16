"Ростов" подписал контракт с норвежским защитником Алеесами

Хайтам Алеесами - игрок «Ростова»???

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Защитник сборной Норвегии подписал контракт с нашим клубом.???

Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления.??

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Приветствуем Хайтама в нашей команде и желаем успешной игры!https://t.co/e7Ffl1Cslw pic.twitter.com/NacC3EiRNQ