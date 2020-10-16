"Ростов" подписал контракт с норвежским защитником Алеесами

Хайтам Алеесами - игрок «Ростова»???— Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2020
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Защитник сборной Норвегии подписал контракт с нашим клубом.???
Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления.??
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Приветствуем Хайтама в нашей команде и желаем успешной игры!https://t.co/e7Ffl1Cslw pic.twitter.com/NacC3EiRNQ
Алеесами перешел в "Ростов" на правах свободного агента.
29-летний футболист играет на левом фланге обороны. Последним клубом Алеесами был французский Амьен, в составе которого в сезоне-2019/2020 защитник провел 22 матча и отметился одним голом и одной голевой передачей.
Источник: "твиттер" ФК "Ростов"