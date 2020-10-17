"Конечно, это особенная игра для клуба, ведь это дерби. Я тоже испытываю определённые чувства - именно в ворота ЦСКА я забил первый гол в России.
Матчи между большими командами очень серьёзные, борьба идёт до последней секунды. Обычно мы хорошо играем дерби, хочется верить, что и в этот раз всё сложится удачно. Мы точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны", - приводит слова Н’Жи пресс-служба "Динамо".
Напомним, что дерби ЦСКА - "Динамо" состоится сегодня, 18 октября, на "ВЭБ Арене". Начало матча - в 16:30 по Москве. "Армейцы" после 10-и туров имеют в своем активе 19 очков, "динамовцы" - 17. В случае победы в дерби ЦСКА вернется на чистое 3-е место в Российской Премьер-Лиге.
Клинтон Н`Жи: "Динамо" точно не слабее ЦСКА
Фото: ФК "Динамо"
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