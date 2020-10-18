"Не принято критиковать своих игроков, но когда нападающий не забивает ни одного из пяти моментов, он может себе задать вопрос. И мы ему вопрос можем задать.
Если игрок не забивает пенальти, за 65 дней его трудно научить бить пенальти, это надо было раньше делать. Причем мы их тренировали, поскольку готовимся к кубковой игре, но не забили уже три. Наверное, это вина тренера, что не тех бьющих выбирает", - сказал Талалаев в эфире "Матч Премьер".
Напомним, что в матча "Ростов" - "Ахмат" на 41-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля нападающий грозненского клуба Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти.
Талалаев: когда нападающий не забивает из пяти моментов, он может себе задать вопрос. И мы ему
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча с "Ростовом" (3:0) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
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