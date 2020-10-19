Ещенко - о Мозесе: он не будет спать спокойно, когда знает, что в "Спартаке" есть я

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о новичке команды Викторе Мозесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Мозес? Если бы ещё забил, вообще было бы здорово. У него был хороший момент, когда Джордан дал пас вразрез. Виктор качественный и сильный футболист.

Он мой конкурент за место в составе? Это стимул для меня. Соответственно и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я. Понимаю, что я не могу играть всё время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть ещё один квалифицированный футболист", - передает слова Ещенко Р-Спорт.

Напомним, что 15 октября "Спартак" объявил о переходе Мозеса из "Челси" на правах аренды с последующей возможностью выкупа контракта игрока. Также в карьере нигерийца были такие клубы, как "Интер", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Сток Сити", "Ливерпуль", "Уиган" и "Кристал Пэлас".

29-летний футболист дебютировал за "Спартак" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (2:3). Мозес во втором тайме заменил хавбека красно-белых Наиля Умярова и провел на поле 36 минут.

"Спартак" после 11-и туров делит первую строчку турнирной таблицы чемпионата России с "Зенитом". В активе команда по 24 очка.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ещенко Мозес Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Матч "Химки" – "Зенит" пройдёт без зрителей 1
Боярский: я считаю, что "Зенит" не выйдет из группы в Лиге чемпионов 4
Атака «Спартака», полузащита «Ростова» и ЦСКА, латерали «Зенита». Сборная лучших игроков 11 тура 3
"Понимаем степень риска, но мы выполняем свою работу". Семак - о вспышке коронавируса в "Брюгге" 1
Матч Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Локомотив" обслужит турецкий арбитр Гезюбююк
Дзюба и Ловрен посоревновались в угадывании футболистов "Зенита" по части лица (видео) 3
"Была реакция, будто мы совершили преступление". Заболотный - о 10:1 с "Ростовом" 10
Дивеев: я не хотел, чтобы матч с "Динамо" заканчивался, очень соскучился по футболу
Малком не сыграет в матче Лиги чемпионов "Зенит" - "Брюгге" 12
Заболотный: мне хотелось вытеснить Дзюбу из основы, но он играет на абсолютно топовом уровне 7
Ещенко - о Мозесе: он не будет спать спокойно, когда знает, что в "Спартаке" есть я 5
Ле Таллек: благодаря Семину я встретил жену
"Федотов, а тут как поступать?" Ещенко о пенальти в матче с "Химками" 11
В Московской области ввели запрет на посещение болельщиками спортивных мероприятий 3
"Судьи говорили, что это красная". Тикнизян о сломанном носе Карпова
Смертин: уважаю Миранчука за отъезд в Европу. Попасть туда тяжело, еще сложнее заиграть 1
"В России всё нормально". "Зенит" прокомментировал неожиданных лидеров в топ-5 чемпионатах 8
"Уфа" готовится к игре с "Чертаново" в Москве
"Краснодар" объявил о продаже всех билетов на игру с "Челси"
Поддубский подал в оставку с поста наставника "СКА-Хабаровск" 1
Защитник "Хетафе" жестко раскритиковал вингера "Барселоны" во время игры 2
Ломовицкий: все ребята бились друг за друга в матче с "Уралом"
Нобоа поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с "Зенитом"
Орлов: Малком техничнее. Влашич не прошел школу "Барселоны", а бразилец находился там 34
40-летний Рыжиков: мои года — мое богатство. Все хорошо
Газизов: пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". Команда добавила с его выходом 10
Бубнов: лидеры молодежной сборной России матереют, играя все большую роль в ЦСКА 4
"Долго засиживаться на 15-м месте не собираемся" Глава "Уфы" пообещал новые трансферы зимой 1
Кириченко: "Спартак" довольно много теряет, выпуская Зобнина на фланг 4
Гунько - о судействе в матче "Химки" - "Спартак": разная трактовка одинаковых эпизодов раздражает 7
Все новости
-