"Мозес? Если бы ещё забил, вообще было бы здорово. У него был хороший момент, когда Джордан дал пас вразрез. Виктор качественный и сильный футболист.
Он мой конкурент за место в составе? Это стимул для меня. Соответственно и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я. Понимаю, что я не могу играть всё время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть ещё один квалифицированный футболист", - передает слова Ещенко Р-Спорт.
Напомним, что 15 октября "Спартак" объявил о переходе Мозеса из "Челси" на правах аренды с последующей возможностью выкупа контракта игрока. Также в карьере нигерийца были такие клубы, как "Интер", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Сток Сити", "Ливерпуль", "Уиган" и "Кристал Пэлас".
29-летний футболист дебютировал за "Спартак" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (2:3). Мозес во втором тайме заменил хавбека красно-белых Наиля Умярова и провел на поле 36 минут.
"Спартак" после 11-и туров делит первую строчку турнирной таблицы чемпионата России с "Зенитом". В активе команда по 24 очка.
Ещенко - о Мозесе: он не будет спать спокойно, когда знает, что в "Спартаке" есть я
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о новичке команды Викторе Мозесе.
Фото: ФК "Спартак"
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