Встреча завершился победой "Ростова" со счетом 3:0.
"Нам была очень нужна эта победа. Сейчас у нас строится команда, пришло много новых игроков. Молодые ребята молодцы, выкладываются на тренировках.
Обещал покрасить бороду в цвета клуба, если забью гол? Всё сделаем!" - передает слова Глебова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний полузащитник в составе "Ростова" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Глебов: покрашу бороду в клубные цвета "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов прокомментировал матч 11-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Ростов"
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