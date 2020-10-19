"Я рад, что мы смогли продать игрока, а не отдать в аренду. Для "Зенита" хорошо, что он смог выручить деньги, для Ильи — он будет играть в команде лидера ФНЛ.
Мы понимаем, что он перерос "Зенит-2", в ближайшие два года вряд ли он сможет выступить за "Зенит". Мы будем продолжать за ним следить и надеемся, что спустя несколько лет выкупим его, если он сможет реализовать свой талант", - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что сезон-2020/2021 Воробьев начинал на правах аренды в составе "Химок", за которые сыграл в 3-х матчах РПЛ. Однако спустя несколько месяцев пребывания в подмосковной команде полузащитник разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Позже "Зенит" продал футболиста одному из лидеров ФНЛ "Оренбургу" с приоритетным правом выкупа.
"Зенит" после 11-и туров с 24-я очками лидирует в Российской Премьер-Лиге. "Оренбург" по итогам 16-и туров в Футбольной национальной лиге набрал 36 очков и занимает 2-е место.
Аршавин: "Зенит" выкупит Воробьева, если он сможет реализовать свой талант
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Ильи Воробьева в "Оренбург".
Фото: "Матч ТВ"
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