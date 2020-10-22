Наставник ЦСКА уехал в Беларусь после того, как москвичи проиграли "Зениту". Тогда ходили слухи, что тренер уже не вернётся в ЦСКА.
Во время отъезда Гончаренко функции главного тренера исполнял Сергей Овчинников, помощник белорусского специалиста.
"Да чего там сложного? Ну отъехал человек — а потом приехал. И что дальше? Вот я человек эмоциональный. И меня тоже может переклинить — скажу что-то резкое или поведу себя как-то не так.
Переживал ли, что он не вернётся?Да у меня даже минуты сомнения не было! Наоборот, я в ладоши хлопал — из-за того, что человек психанул на себя и делает какие-то выводы", - цитирует Гинера Sport24.
Гинер: не было ни минуты сомнения, что Гончаренко вернётся в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что не переживал из-за отъезда на родину главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!