— Уровень вратаря — не один или два ярких года, а три-четыре. Да, в "Анжи" Дюпин был хорош — но это аутсайдер, которому, условно, забивали три, а вратарь вытаскивал еще четыре, и все говорили: "Юра топ". Это иллюзия.
Когда ты в топ-клубе, у твоих ворот один эпизод, и ты выручишь. Потому что 90 минут сконцентрирован, — рассказал Козко в интервью Sports.ru
Козко считает, что настоящий вратарь уровня сборной — Акинфеев, который 17 лет играет на высшем уровне.
32-летний Дюпин выступает за "Рубин" с лета 2019 года, перейдя из "Анжи". За татарскую команду вратарь провёл 39 матчей, пропустил 42 гола и 14 раз сыграл "на ноль".
Ранее вратарь выступал за "Кубань", "Анжи", "СКА-Хабаровск" и "Новокузнецк".
Козко: в "Анжи" Дюпин был хорош — но это аутсайдер, которому забивали три, а вратарь вытаскивал ещё четыре
Тренер вратарей "Рубина" Сергей Козко высказался о шансах Юрия Дюпина попасть в сборную России.
Фото: ФК "Рубин"
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