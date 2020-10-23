Плиев: думаю, игра "Динамо" поменяется

Защитник "Динамо" Заурбек Плиев поделился своим мнением о возможных изменениях в игре команды с приходом нового главного тренера Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, игра "Динамо" поменяется. При Новикове мы, бывало, подстраивались под соперника - с тем же "Зенитом" играли вторым номером. Но в последних двух матчах с командами из числа лидеров действовали уже "от себя". С "Краснодаром" получилось лучше, чем с ЦСКА. Но мне уже примерно понятно, в каком направлении будем двигаться", - сказал Плиев.

В текущем сезоне РПЛ Плиев в составе "Динамо" провел три матча.

После 11 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.

14 октября "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды. Помощником нового наставника московской команды стал экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин.

Источник: "Советский спорт"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Динамо Плиев З Шварц
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер "Аталанты" рассказал, какую роль получит Миранчук в команде 3
Станислава Черчесова-младшего выписали из больницы
Судья Карасев вылечился от коронавируса 1
Божович имеет предложения от нескольких команд
Агент Озила попросил Артету ответить за слова перед болельщиками
Митрюшкин согласовал контракт с "Фортуной" 1
Коман - игрок недели в Лиге чемпионов
Черчесов: Кокорин? Можно я промолчу 6
Источник: Понсе заработает за полгода в "Роторе" 18 миллионов рублей 4
"Спартак": в ближайшее время направим письмо в РПЛ о переносе матча в Ростов 6
Нобоа - о своей травме: не могу поверить 3
Плиев: думаю, игра "Динамо" поменяется 2
Источник: РПЛ против переноса матча "Спартака" в Ростов 19
Лисакович: я не боюсь конкуренции
Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Алексея Миранчука
Черчесов: если бы Дзюба все забивал, то давно бы играл в "Барселоне"
Источник: Тедеско дал добро на обмен кругами с "Ростовом" 3
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел в "Аль-Айн"
Семак: Малком не работает в общей группе, ждем дополнительного обследования 19
Источник: Нобоа выбыл на два месяца 4
"Динамо" представило третий комплект формы с оттиском автографа Яшина 5
Форварду "Реала" грозит тюремный срок 1
Газизов: Мозесу комфортно в Москве, он уже влился в коллектив 1
Физиотерапевт "Рубина": на службе я "ломал" людей, теперь мне хочется их "чинить" 2
Возможный рекорд "Нижнего" и метаморфозы в ростере "Оренбурга". Анонс 17-го тура ФНЛ
Четыре игрока "Барселоны" согласились на сокращение зарплаты от 30 до 50% в текущем сезоне
"Спартак" сообщил РПЛ о проведении матча с "Ростовом" в Москве 5
Евсеев объяснил, на что будет смотреть Черчесов при вызове Сафонова в сборную 5
Червиченко рассказал, что поможет "Спартаку" стать чемпионом 18
Козко: в "Анжи" Дюпин был хорош — но это аутсайдер, которому забивали три, а вратарь вытаскивал ещё четыре 1
Все новости
-