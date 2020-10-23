"Думаю, игра "Динамо" поменяется. При Новикове мы, бывало, подстраивались под соперника - с тем же "Зенитом" играли вторым номером. Но в последних двух матчах с командами из числа лидеров действовали уже "от себя". С "Краснодаром" получилось лучше, чем с ЦСКА. Но мне уже примерно понятно, в каком направлении будем двигаться", - сказал Плиев.
В текущем сезоне РПЛ Плиев в составе "Динамо" провел три матча.
После 11 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.
14 октября "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды. Помощником нового наставника московской команды стал экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин.
Источник: "Советский спорт"
Плиев: думаю, игра "Динамо" поменяется
Защитник "Динамо" Заурбек Плиев поделился своим мнением о возможных изменениях в игре команды с приходом нового главного тренера Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
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