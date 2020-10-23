— Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором — все шаги и мероприятия согласовываем с ними. Представители Роспотребнадзора регулярно смотрят, как мы выполняем требования регламентов и устные обещания. Так что к "Спартаку" пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В марте они взяли нас под прицел – большой объект, который вмещает 60 тысяч. Мы под колпаком, — рассказал Литвинов в интервью "Чемпионату".
Напомним, Роспотребнадзор запретил "Спартаку" проводить игру 13-го тура с "Ростовом" в Москве со зрителями. Это связано с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил на "Открытие Арене" в матче 10-го тура "Спартак" 1:1 "Зенит". Помимо этого, клуб обвинили в большем количестве допущенных болельщиков, чем полагается.
"Спартак" планировал перенести игру в Ростов, однако позже появилась информация, что клуб проведет игру в Москве, правда, пытается добиться допуск зрителей.
Гендиректор стадиона "Зенита": к "Спартаку" пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил
Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал о сотрудничестве с Роспотребнадзором.
Фото: Getty Images
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