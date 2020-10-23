— В ЦСКА нет чехарды, как в других клубах, потому что руководители нормальные. Как я жалею, что не Гинер тогда купил "Спартак", хотя очень хотел. Не получилось.
Конечно, Червиченко тоже вовремя пришел. Я тогда думал, что надолго, но потом понял, что он ставленник "Лукойла". Его самая крупная ошибка, что с Романцевым не нашел общий язык. Все прекрасно понимали, что убери Олега Ивановича — и "Спартака" не будет, — рассказал Хаджи в интервью "Матч ТВ". "Матч ТВ".
Андрей Червиченко стал владельцем контрольного пакета акций "Спартака" в 2002 году. Весной 2004 года он был продан вице-президенту "Лукойла" Леониду Федуну.
Собственник ЦСКА сменился в 2001 году. Президентом клуба стал Евгений Гинер. Сообщалось, что функционер изначально планировал купить "Спартак".
В текущем сезоне "Спартак" занимает вторую строчку чемпионата России с 24 очками. ЦСКА идёт на третьей позиции с 22 набранными баллами.
Экс-администратор "Спартака": как я жалею, что Гинер купил ЦСКА, хотя очень хотел приобрести "Спартак"
Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи рассказал, что жалеет о том, что Евгений Гинер не стал владельцем красно-белых.
Фото: ПФК ЦСКА
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