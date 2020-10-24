Встреча в Москве завершилась победой "Динамо" со счетом 3:1.
"Важная победа, нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Считаю, мы играли с преимуществом, особенного во втором тайме, и по делу победили", - сказал Комличенко.
В текущем сезоне 25-летний Комличенко в составе "Динамо" провел 11 матчей и забил 1 мяч.
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Тамбовом". Поединок пройдет 1 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Комличенко: по делу победили "Сочи"
Нападающий "Динамо" Николай Комличенко подвел итог матча 12-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!