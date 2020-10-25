Газизов прокомментировал слова Хашига о предвзятом судействе

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова руководителя "Краснодара" Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче 12-го тура РПЛ "Краснодар" — "Спартак" (1:3).

Фото: Vesti.Ru
"Понимаю разочарование Владимира от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после победы в матче со "Спартаком" в марте", - передает слова Газизова "Чемпионат"

Напомним, что после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0) в прошлом сезоне Хашиг сказал: "Судейство не комментирую, а "Краснодар" — молодцы".

Сегодня, 25 октября, Владимир Хашиг жестко раскритиковал работу арбитров Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче "Краснодар" - "Спартак", назвав их решения предвзятыми.

"Спартак" после 12-и туров лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. В активе же "Краснодара" 18 очков и 8-е место в РПЛ.


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Теги: Газизов Хашиг Краснодар Спартак
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